Von der Komplexität des Schmähführens

Was den Menschen momentan noch von hochgezüchteten Maschinen unterscheidet.

KI, die künstliche Intelligenz, ist die Technologie der Stunde. Man spricht schon davon, dass sie gerade die nächste Epoche der Menschheitsgeschichte einläutet. KI ist die Automatisierung menschlichen Verhaltens, indem Computer menschliche Entscheidungsstrukturen durch das Imitieren von neuronalen Netzen nachbilden und so mit Informationen aus riesigen Datenbanken unter anderem Antworten auf komplexe Fragen geben können.

In den Unis läuten deshalb gerade die Alarmglocken. Öffentlich zugängliche KI-Programme wie ChatGPT sind nämlich mittlerweile durchaus in der Lage, Facharbeiten zu verfassen. In ...