12,22 Sekunden und viele, viele Hürden

Wie viele Hindernisse können unsere Politiker überwinden und warum schaffen andere ganz viele Hürden in 12,22 Sekunden?

Noch selten war die Politik mit so vielen Hürden konfrontiert wie heuer. Es stimmt, Hürden kann man auch in kürzester Zeit meistern. Die nigerianische Hürdensprinterin Tobi Amusan etwa hat dieser Tage bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft über 100 Meter Hürden in 12,22 Sekunden Hürden-Weltrekord geschafft.

Österreichs Politik war zuletzt bei der Überwindung von Hürden deutlich langsamer. Ganz Österreich grübelt derzeit, was schaffe ich in 12,22 Sekunden? Auch unsere Politik tut das:Martin Polaschek: "Ich brauch 12,22 Sekunden, um im Interview mit ...