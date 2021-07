Das große ABC der politisch angehauchten Fußball-Begriffe

Nicht nur unpräzise Ausschüsse sorgen sowohl im Fußball wie auch in der Politik für ständige Gefahr.

Ausschuss: Im Parlament gibt es längst eigene Ausschussabgeordnete, die vor jedem Ausschuss aufgeregte Pressestatements abgeben.Betreuerbank: Ist bei Kurz-Auftritten in U-Ausschüssen voll besetzt mit homöopathischen ÖVP-Fragestellern als Verteidigern und "Soberl" Sobotka als wieselflinkem Ausputzer.Cup, deutsch Häferl: Emotionales Häferltum ist offiziell Voraussetzung für jedweden Fraktionsvorsitz im U-Ausschuss.Doppelpack: Pejorative Steigerungsform von Pack. Kommt in der öffentlichen Wahrnehmung der Politik zuletzt wieder gehäuft vor.Ecke, kurze: Von der Qualitätspresse tunlichst ignorierter erster Anflug von Geheimratsecken am stets proper gegelten Haupt des Kanzlers.Falscher Einwurf: Grob faktenwidriges ...