Das große Arnautovic/Schmid-Zitate-Quiz

Marko A. und Thomas S. haben die unwiderstehliche Gabe, sich durch prägnante Zitate in die Bredouille zu bringen. Nur, wer sagte wann was und warum?

1. "Oh Gott. Reisen wie der Pöbel."a. Marko Arnautovic, als er realisierte, dass er aus seinem goldenen Rolls-Royce in den ÖFB-Mannschaftsbus umsteigen musste.b. Thomas Schmid, als er realisierte, dass er beim Wechsel vom Ministerium an die ÖBAG-Spitze seinen Diplomatenpass abgeben musste.2. "Ich habe halt immer das gemacht, was in meinem Kopf war, und das war natürlich der Fehler." a. Arnautovic über sein patschert's Leben mit zeitweise 250.000 Euro Gage in der Woche. b. Schmid über sein patschert's Leben mit zeitweise ...