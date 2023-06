Bronner und Qualtinger haben es immer schon vorausgesehen: Der Babler wird's scho richten - oder der Wlazny oder der Dankl.

Da neulich, da sitz ma, ziehen rote Fäden/ und reden, der Egger Dave, der Hergovich und i./ Man redt, i werd' es nicht verhehlen, vom Auszählen und was ma schon so redt um zwei Uhr früh./ Die Rendi hamma längst aus der Partei expediert,/ wir war'n wie man so sagt après- prêt-à-porter,/ und weil ma als Klassenkämpfer gern mal nachdenklich wird,/ passiert's, dass man mal so und dann auch so fraktioniert,/ das ist so bei der SPÖ-Jeunesse-dorée. Der Babler wird's ...