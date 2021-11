"Des derf net wahr sein, wo samma daham?"

"Corinna, Corinna" und "Zwickts mi!" waren gestern. Heute setzt auch der Austropop auf "Corona, Corona" und "Impfts mi!".

Corona, Corona Sag, warum bleibst so lang? Corona, Corona Sag, warum bleibst so lang? I moch ma solche Sorgen Bitte, drah mi net ham! A Blume blüht im Garten Und die Viecherl kriech'n A Blume blüht im Garten Und die Viecherl kriech'n Aber wegen mein' Corona Kann i des ois net riech'n Corona, Corona Nadel, i denk an di Corona, Corona Nadel, i denk an di Und wann jetzt boid Der dritte Stich kummt, Is do net alles aus für ...