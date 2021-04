Die geheimen Kurz-Kogler-Chats (vom 31. 12. 19 & vom 29. 4. 21)

Die Zukunft gehört der Mehrwegkolumne! Deshalb werden Sie diese Kolumne, damit sie sich halbwegs humorig entfaltet, also zwei Mal lesen müssen!



Schli SN

Dieser bekanntlich von einem weltweit agierenden Recherchekonsortium betriebenen Kolumne wurden jetzt die Chats zwischen Sebastian Kurz und Werner Kogler aus der Nacht auf den 1. Jänner 2020 unmittelbar nach Abschluss der damals fast zwei Monate laufenden Koalitionsverhandlungen zugespielt.

Kurz: Na endlich, simma also so weit, ich hab es, ehrlich gesagt, eh kaum mehr erwarten können.Kogler: Möchtest du, dass wir Grünen gehen? Wir müssen nicht mit euch in einer Regierung sein.Kurz: Nein, nein, nein! Wie kommst du drauf? Allein ...