Die Hofburg war's

Vor sechs Jahren hieß es noch ein ganzes Wahljahr lang: "Der Hofer war's!" Zumindest die Melodie ist gleich geblieben.

Abschließend bleibt nach sechs Wochen Holperwahlkampf eigentlich nur noch die eine Frage:

Wer war in dieser Wahlschlacht im Land der Hämmer tatsächlich der Hammer und wer nur der Ambros? Und jetzt das Wahlkampflied: Dieser Wahlkampf is a Mühsal, Blut fliaßt im (TV-)Kanal! Heast, die san makaber, die sieben Hofburg-Kandelaber. "Der Rosenkranz, sag', kennst du den?" "Bei dem zerschnitt'nen G'sicht kann i des net seh'n." Die Hofburg wird zum Irrenhaus! D' Kandidaten schau'n verdächtig aus! Der Walli hat an ...