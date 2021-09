Die neuesten Pro-Vaxxer-Verschwörungstheorien

Zeit wird's. Nun rüsten auch die Impfbefürworter mit teilweise spektakulären Verschwörungstheorien auf. Wir ziehen den Aluhut!

Die Coronaimpfung ist fruchtbarkeitsfördernd. Das beweisen neueste Studien, die die Regierung nicht nur in Auftrag gegeben, sondern selbst durchgeführt hat. Die Beweisführung ist stringent: Alle Mitglieder der Bundesregierung sind geimpft - wir hatten noch nie eine Regierung, die stakkatoartig ein Kind nach dem anderen auf die Welt bringt. (Man ist fast versucht zu fragen, was die die ganze Zeit so machen - andererseits war ja Lockdown.) Beim Untergang der "Titanic" war unter den Opfern nach neuesten Erkenntnissen nicht eine Person, ...