Der Karfreitag war erst der Anfang. Die Koalition setzt weiter auf zu 100 Prozent personalisierte Lösungen bei gesellschaftlichen und politischen Problemen.

Mit der Königsidee des persönlichen Feiertags wurde von der Regierung mit großem Augenmaß ein umsichtiger Ausgleich zwischen den Interessen der Arbeitgeber und jenen der Wirtschaft gefunden. Doch das war erst der Anfang, was euphemistisch-praktische Politlösungsansätze angeht. Was kommt also noch?Persönliche ...