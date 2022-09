Drei Wochen nach dem Hofburg-Fight wird's dunkel...

.... wegen der Winterzeit. Hofburgbauernregeln geben auch heuer dem Wähler trotz sieben Wackelkandidaten die Sicherheit, den Wahltag nicht ganz zu versieben.

Bekriegen sich sieben auf einen Streich, wird Wahlkampf seicht in Österreich.Kriegt Van der Bellen nichts zu rauchen, ist er im Wahlkampf nicht zu brauchen.Macht Österreich er Grosz again, könnt man Klein-Grosz als "Trumpel" sehn.Zieht Pogo in die Hofburg ein, gibt's Freibier bald auf Krankenschein.G'winnt Wallentin - der Republik zum Hohne gäb's ein Staatsoberhaupt mit Krone.Anstatt als Volksanwalt zu dösen, droht Rosenkranz, alles aufzulösen. Gewinnt der Heini im Oktober, geht er am Opernball im Pullover (quasi: Bundespräsi-undercover).Weil man ihn skurril und ...