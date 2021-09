Im Wandel der Gemeinplätze (und -heiten)

Auch Phrasen entwickeln sich weiter: So hat man heute oft sprichwörtlich die Wahl zwischen "Pest und Corona" - das gilt natürlich nicht für den Wahlsonntag.

Sprache mit all ihren Rede-Irrungen und -Wendungen entwickelt sich gerade in bewegten Pandemiezeiten heftig weiter. Etwas aus dem Effeff beherrschen wird aufgrund der millionenfachen Verhüllungsübung derzeit und künftig nur mehr in der FFP2-Variante Etwas aus dem Effeff-P2 beherrschen angewendet.

Nach Schema F vorgehen wird mittlerweile ausschließlich als Anleitung zur periodischen Selbstzerstörung rechtsrechter Mittelparteien mit starkem Impferklärungsbedarf verstanden. Die gar nicht so neue türkise Politik kommt führenden Politikbeobachtern zufolge österreichweit - idiomatisch kurz gefasst - als Alter Wein in ...