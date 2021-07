Kleines Klimaquiz für halbwegs gelernte Österreicher

Sind Katholiken, die gegen den Klimawandel demonstrieren, plötzlich Protestanten? Und andere weltbewegende Fragen zu einem heißen Thema.

1. Was stört die ÖVP am meisten an den Klimaschutzplänen des Koalitionspartners?a. Dass die Grünen nun doch bereit wären, die S18-Schnellstraße in Vorarlberg zu bauen - allerdings nur einspurig und mit Ausweichstellen alle 600 Meter.b. Dass die Grünen die immerwährende CO2-Neutralität nach dem Muster der Galapagos-Inseln in die Verfassung schreiben wollen.c. Dass das Zurück-Ölen von Haaren für Politiker ab 1. 1. 2028 verboten und durch Einsatz umweltfreundlicher Haarspangerl ersetzt werden soll (Lex Kurz), umweltschonendes Nichtwaschen von Haaren aber weiter gefördert ...