Kleines Lexikon der "impfologischen" Fachbegriffe

Nur zur Impformation: Unsere Sprache wird in geradezu impferialistischer Manier von neologistischen Impfausdrücken impfiltriert.

Impflation: Mit der Abwertung von Nichtgeimpften und Preissteigerungen bei Gratistests verbundene beträchtliche Erhöhung der verfügbaren Vakzinmenge.Impfotenz: Unfähigkeit, sich impfen lassen zu wollen.Impftervall: Willkürlich festgelegter Zeitraum zwischen zwei Impfterminen.Impfquisition: Impformelles Femegericht zum Aufsuchen und Bestrafen der Nichtgeimpften durch Selbstbehalte bei PCR-Tests oder schlechtere Sitze in Straßenbahnen.Impfantilismus: Impfvermeidung durch Steckenbleiben in der körperlichen oder geistigen Entwicklung auf der Stufe eines unter Zwölfjährigen, um gar nicht für eine Impfung infrage zu kommen.Impfoniergehabe: Prahlverhalten von Pfizer-Geimpften gegenüber armseligen Astra-Zenecaisten.Impferatives Mandat: Bindung eines Abgeordneten an ...