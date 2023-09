Leerplanspiele (international)

Konkrete Ansätze zur Lehrplanentrümpelung gibt es wie Staub auf dem Tafelschwamm. Wobei der Russe bei Lehrplanreformen doch deutlich schneller schießt als unsereins.

Neue Situationen erfordern neue Lehrpläne. Laut einem vom Bildungsministerium veröffentlichten Lehrplan lernen die Schüler ab sofort die Steuerung und den militärischen Einsatz von Drohnen. Module für MGs und Handgranaten gibt's auch. Bevor Sie zu sehr erschrecken, der Militärlehrplan wurde in Russland eingeführt - dort kämpft man bekanntlich weniger mit Lehrermangel als mit der Ukraine.

Andererseits, auch bei uns stehen seit heuer "Umfassende Landesverteidigung", "Finanz- und Wirtschaftsbildung" und das "Österreichische Modell der Sozialpartnerschaft" im Lehrplan. Im schulischen Ösi-Landesverteidigungs-Modul lernt man primär, wie man sich bei der Stellungskommission durchschummelt, ohne sich wie Felix Krull verrenken zu müssen oder wie man ein Einzelzimmer in der Kaserne kriegt. Im Finanzmodul wird vermittelt, wie man Klappradförderungen, Cofag-Gelder, Wärmepumpen und Gratisklimatickets lukriert, indem man sich tätowieren lässt. In Kammerkunde lernt man, welchen Vorfeldorganisationen man mit 14 bis 16 beitreten muss, um später einen sicheren Kammerjob zu kriegen. Auch innovativ: An Brennpunktschulen sollen Lehrer zu 100 Prozent durch Sozialarbeiter, WEGA-Polizisten und Soldaten ersetzt werden.

In Wahrheit haben es die Schüler heute viel schwerer als wir damals. Lehrstoff und geforderte Kompetenzen sind explodiert, und dass Schüler nicht lesen können, hilft auch nicht. Viele Schüler sind so schlecht, dass Eltern den anonymen Schulabholikern beitreten und nur unter Pseudonymen zum Elternabend gehen.

Konkrete Ansätze zur Lehrplanentrümpelung gibt es wie Staub auf dem Tafelschwamm: Deutsch ist out. Nicht einmal in der FPÖ wird der Ausdruck Feldfernsprecher statt Handy noch durchgehend verwendet. Der Wortschatz der Kids wird nicht kleiner, sondern effizienter: "rizz", "goofy", "slay", "auf lock", "yolo", "side eye", "digga" und das universal einsetzbare "boah ey" (in Wien: oida) ersetzen 1200 Vokabel. Kombiniert mit "voll", "mega" und "ur" ergibt das einen kompletten Wortschatz.

Mathematik: Dafür gibt es nun wirklich (digitale) Rechner. Multiplikation, Division, Subtraktion, Addition werden abgeschafft. Der Unterricht gehört auf die mathematische Schlüsselqualifikation Inflation beschränkt. Beim Inflationieren wird jeder Zahl einfach eine Null angehängt. Anspruchsvoller ist das Megainflationieren. Hier kommen aus heiterem Himmel je zwei aus unersichtlichen Gründen notwendige Nullen dazu - so wie (personell) dann wieder bei der Regierungsbildung 2024.

Latein ist seit der Inflationskrise hinfällig - die Politik war gleich mit ihrem Latein am Ende. Geografie hat längst keinen Sinn mehr. Nicht nur wegen der Kontinentalverschiebung - vor allem, weil Putin sich eh an keine Grenze hält.

Geschichte: Hier ist der steten Lehrplanaufblähung dringend entgegenzuwirken. 1. hat noch niemand aus der Geschichte gelernt, 2. wächst der Stoff täglich. Schon deshalb ist es sinnvoll, einen Stichtag zu setzen, vor dem Geschichtswissen verfällt - etwa den 2. 9. 1823. Der Stichtag wird chronologisch angepasst, dann muss jeder Schüler gleich viel lernen. Wenn man einrechnet, dass sich Geschichte ohnedies wiederholt, ist das die fairste Lösung.