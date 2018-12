Neue politische Weihnachtsliederlichkeiten

Von "Little Drummer Boy" zum "Little Drama Girl", von der Kurzversion von "O du fröhliche" bis zur Ode an die vorweihnachtliche Flucht eines von Kickls Polizeipferden.

O du fröhliche,

O du selige,

gnadenbringende Kanzlerzeit.

Christian ging verloren,

Kurz ward geboren,

Freue, freue dich, o Rechts-Mehrheit!



Opposition, Tag und Nacht!

Alles schläft, niemand wacht.

Nur das traute, nicht eilige Paar.

Holde Meinl mit lockigem Haar,

Pamela Rendi dazu.

Schlafet in himmlischer Ruh!



Leise rieselt der (Regierungs-)Schmäh,

Starr liegt der Flüchtling im Schnee,

Weihnachtlich glänzet der (Stachel-)Draht.

Freu dich, mit der Waldhäusl-FP wird's nie fad!



Fröhliche Eurofighter! Überall

Tönten (einst) durch die Luft mit Überschall.

Luftraumsicherung geht heute kaum,

Eurofighter-Frust im ganzen Raum!

Eurofighter-Ausschuss, überall

können kaum mehr fliegen - 's ist a Qual.



Still, still, still,

Weil Kurz regieren will.

Minister tut er message-disziplinieren,

Basti lässt nur zentral kommunizieren,

Still, still, still,

Weil Kurz regieren will.



(Nach der Melodie von Little Drummer Boy)

Little Drama-Girl

Christian Kern told me - Pam Pam Pam Pam Pam,

A new SPÖ-Queen to be - Pam Pam Pam Pam Pam,

Die Partei zum Sieg i bring - Pam Pam Pam Pam Pam,

wenn in die Luft i spring - Pam Pam Pam Pam Pam.

Allerhand - bis i land.

Ihr Wählerlein kommet, o kommet doch all,

zur Urne her kommet, bei der EU-Wahl habt's die Qual,

und seht, was in dieser so mühsamen Schlacht,

der Othmar, der Karas, für Freude uns macht.



Es ist ein (Polizei-)Ross entsprungen,

Kickl wirkt nur so zart,

wie uns die Cowboys sungen,

ist der Mann ziemlich hart,

und hat's der Blümel bracht

mitten im kalten Winter

schon zu der halben Macht.



O Van der Bellen, O Van der Bellen,

Wer wird der grüne Retter?

Kogler kämpft nicht nur zur Sommerszeit,

nein, auch im Winter, wenn es schneit.

O Van der Bellen, O Van der Bellen,

mit Grünen war's viel netter.