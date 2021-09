ORF-Programmreform - nichts Genaues Weißmann nicht …

Warum haben die grünen Stiftungsräte alle für den ÖVP-General gestimmt? Vielleicht gibt es jetzt doch bald nur Türkisfunk (ORF1) und etwas Grünfunk (ORF2).

OR(egierungs)F16.30 Kurznachrichten7.00 The Boss Baby Kinderkarrieremagazin.7.30 Benjamin Blümel Kinderfinanzjournal.8.00 Strachezähmen leicht gemacht8.30 Golden Girls Die unglaublichen Abenteuer von Schramböck, Tanner und Raab.10.00 Koalitionsfreier Senderaum Heute: Von steinzeitlicher Klimapolitik bis naiver grüner Migrationsromantik.11.00 Musikantenst-Adel A. von Schallenberg dirigiert wie immer schallend das Konzert der Völker. Als furioser Primgeiger - auch wie immer - S. Kurz von Zogelsdorf.12.00 Die Stunde der Virologen Sebastian Kurz im täglichen Expertentalk mit Basti Kurz.13.00 Hörsaal fremder Hörsaal/Version 1G Uni-Minderheitenfernsehen.13.30 Two and a Half Men Die große ...