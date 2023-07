Fendrichs "Strada del Sole" war einmal, der neue Sommerhit ist Martin Polascheks "Suada del(le) Scuole". - Leider.

Marty Polaschek and the Rocking Bildungsdirocktors mit ihrem aktuellen Bildungsschlager "Suada del(le) Scuole" (Schulraunzerei): I steh in da Hitz und sing d' Suada del' Scuole,/ mei Politik tut ma weh, mir fallt 's Herz in die Sohle,/ net nur mei ...