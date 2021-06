Uns bleibt immer noch Pilnicek

Im Dienst des Volkes von einer völlig ungebremst ermittelnden Justiz in die Enge (einer Zelle) getriebenen Politikern hilft bald nur noch eins: Pilnicek.



Schli SN

Politiker A: Jetzt amal gesetzt den Fall - ich mein eh nur so rein theoretisch -, wann man sich als Politiker amal so denkt: "Hören Sie doch auf mit diesen Paragrafen", oder: "Das sind juristische Spitzfindigkeiten", und vielleicht ein klein wenig gesetzeskreativ agiert, muss man dann wirklich gleich ins Gefängnis? So wie jetzt vielleicht die ganzen beschuldigten Parteifreunde oder wie damals der Strasser Ernstl und vielleicht bald der Grasser Heinzi. Und wie kommt man wieder raus?Politiker B: Fußfessel.Politiker A: Und ...