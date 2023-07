Der Festspielappell "Bringen Sie Ihre Blase zum Platzen!" ist nicht bei allen blauen Schöngeistern gleich gut angekommen.

Hofer: Was hat der Bellen in Salzburg vorgestern da Gemeines über unsere Blasen verzapft? Was geht so einen Hofburg-Wahltrickser eigentlich mein freiheitliches Harnsystem an?Kickl: Reg di net auf! Präsidenten, die Bellen heißen, beißen nicht.Hofer: Aber der verfolgt mi jetzt auf ...