Aus seit Jahrzehnten aktuellem Anlass: Rainhard Fendrichs "Tango Korrupti" in der nur ganz leicht adaptierten "Vü schöner is des G'fühl"-Version.

Wenn Inseratengeld in die Partei rinnt

und der Kassier vor Freude want.

Wenn a Partei so hinter dir steht,

bleibt d'Redlichkeit manchmal vakant.

I waß, wos Neid und wos Erfolg is.

Hab g'lernt politisch überleb'n.

Und so des G'fühl, wenn ma ganz oben steht,

Des kann da manchmal alles geb'n.



Ja, aber vü vü schlimmer is des G'fühl,

wenn i d'Justiz g'spia hinter mir.

Vü vü bedienter, als KHG bedient sein kann, bin i dann.

Und wenn I ...