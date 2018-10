Blindes Verständnis an der Koalitionsspitze

Die Regierung flutscht in Harmonie. Aber Achtung! Zuletzt gab es minimale Auffassungsunterschiede und ganz vereinzelte kleine Missverständnisse.

Kurz: Hast mein ultracooles Coverfoto

gesehen? Ich sag nur: Newsweek!

Strache: News weak! Des sag i immer. Ich sog sogar "News fake", mein lieber Sebastian, fake news überall.

Kurz: Nein, Newsweek, das Heft.

Strache: Das hüft? Wem? Schwache Nachrichten helfen uns überhaupt net.

Kurz: Also für dich und deine Feldfernsprecherpartei auf Altdeutsch: Die US-Wochenschrift "Nachrichtenwoche" - auf Neudeutsch "Newsweek", da war über mi a Rezension drin.

Strache: Rezession, wieso jetzt? I hob 'dacht, wir haben die Wirtschaft gerettet. Ahhh, jetzt versteh i - bild dir bloß nix ein! "Newsweek", da waren der Hofer und ich auch schon am Cover als "Die Gesichter der neuen Rechten".

Kurz: "G'sichter der Neuen Reichen?" Also do, i hab immer Angst g'habt, dass wieder schwarz- blaue Minister anfangen, sich zu bereichern.

Strache: A wo, der Schüssel hat immer gesagt, die blauen Minister waren "alle Giganten".

Kurz: Hydranten? 's Wasser habts dem Schüssel trotzdem nicht gerade reichen können.

Strache: Den Grasser hamma dem Schüssel

gereicht - und er hat ihn g'nommen.

Kurz: Sei es, wie es sei, wir haben den Turnaround geschafft,

Strache: Den Turnerbund hab ich geschafft.

Kurz: Das Problem war die Razzia beim BVT.

Strache: Die Ratzinger-DVD? Der Ratzi ist eh seit fünf Jahren nicht mehr Papst, und wir in der FPÖ schauen keine Ratzinger-DVDs - die Kerzerlschluckerpartei seids ihr.

Kurz: Razzia!!! Der blaue Überfall auf das schwarze Amt.

Strache: "Der schwarze Abt". Witzig, des war mein Lieblingsfilm vom Wallace.

Kurz: Was alles?

Strache: Na, Wallace, Edgar, der geht. Da ist schon der Hofer total missverstanden worden. Der hat auch nur gesagt: "Sie werden sich noch wundern: Wallace geht."

Kurz: Unseren Mann im BVT-Ausschuss lass ich mir von euch trotzdem net rausschießen. Ich fühl' mich dem Amon verpflichtet.

Strache: Dem Mammon verpflichtet. Tsss, und bei uns aufregen. Darüber red' ma no! Morgen?

Kurz: Morgen hab i ka Zeit - OSZE.

Strache: Aber es zöht eh, was heißt denn das wieder? - Nix zählt. Es hapert bei der ÖVP.

Kurz: Bei der UVP, na ja, stimmt eh. So manche NGO ist jetzt ziemlich sauer auf uns.

Strache: Angie O.? Hmmmm, die Dame kenn i gar net - klingt aber net uninteressant.

Kurz: Fall net z'ruck in d' schwarzblaue Urzeit.

Strache: Uhrzeit, des hätt i jetzt fast vergessen: Vorstellen oder rückstellen?

Kurz: Morgen um drei Uhr früh: Rückstellen!

Strache: Aber warum heimlich in der Nacht. Schwarz-Blau 1 hat ganz offiziell bei Tag und mit viel Trara rückgestellt und viel Lob 'kriegt - sogar aus Israel. Des tät uns a net schaden.

Kurz: Kümmer dich lieber um Dinge, die du kannst! Schengen aussetzen und so.

Strache: Schenken aussetzen? Na, Basti! Des geht heuer wirkli net. Des wär total schad. I hab dir schon a Weihnachtsgeschenk gekauft, erstmals - jetzt, wo ma uns so gut verstehen.