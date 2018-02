Der blaue Textbau-Stein der Weisen

Zugegeben, bei der Grundversorgung hat der Sager nicht ganz gepasst, aber wenn die blauen Denkpanzer (Thinktanks) erst einmal ins Rollen kommen …

"Es ist nur ein Begriff, diese Grundversorgungszentren, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen." - Dieser Sager des Innenministers sorgte international für Aufregung. Dabei hat Kickl nur einen von führenden burschenschaftsnahen "FPÖ-Denkpanzern" (Thinktanks) ausgearbeiteten Allzweck-Textbaustein verwendet, den die FPÖ ohnedies längst für sämtliche Themenfelder einsetzt.



"Es ist nur ein Begriff, diese Burschenschaften, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die gern singen und saufen, auch entsprechend konzentriert an einem bierseligen Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden Gesangsergebnis auch zu kommen."

"Es ist nur ein Begriff, diese Deutschklassen, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in eine Schullaufbahn eintreten und ,nix Deutsch' können, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden Ausgrenz- bzw. Abschiebungsergebnis auch zu kommen."



"Es ist nur ein Begriff, diese Regierungsbeteiligung, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in Burschenschaften eintreten, auch entsprechend konzentriert in Ministerkabinetten zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden hochintellektuellen Regierungsergebnis auch zu kommen."



"Es ist nur ein Begriff, diese Studienplatzfinanzierung, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Studium eintreten wollen, auch entsprechend konzentriert außerhalb unserer deutschen Hochschulen zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden volksgesunden Betreuungsverhältnis auch zu kommen."



"Es ist nur ein Begriff, diese Visegrád-Gruppe, für eine entsprechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in die EU eintreten und Wirbel machen wollen, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden EU-Austrittsergebnis auch zu kommen."



"Es ist nur ein Begriff, dieses Liederbuch, für eine entsprechende Textstruktur, wo es uns gelungen ist, diejenigen Textzeilen, in denen es darum geht, Menschen konzentriert an einem Ort zu halten, zu schwärzen, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr sehr schnell zu einem entsprechenden nö. Landtagswahlergebnis auch zu kommen."