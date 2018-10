Die offizielle Hymne zum Jahrestag der Kurz-Wahl ist da (frei nach der Melodie von Fendrichs "Es lebe der Sport" - aber natürlich viel staatstragender).

Mutterseelnallanig sitzt Kurz da bis in da Frua/

und schaut sich beim Regier'n zua./

Auch dass sich d' Demonstrierer wieder traun,/

kratzt nicht an sei'm zu groß'n Selbstvertraun./

Vor an Jahr abgwählt ham die Wähler Schwarz und Rot,/

die GroKo war scho länger tot./

Und ging nun Kern endgültig in die Knia,/

griff Kurz zufrieden zu sei'm Bier.