Goldi ans an StA, wir moch'n heut a Razzia!

Am Anfang stand eine Belastungszeugin, deren zentraler Vorwurf war, dass beim BVT zu laut Radio gespielt wurde. Der Rest ist (bald) Kriminalgeschichte.

Irgendwie hat Rainhard Fendrich alles schon vorausblickend besungen - also beinahe. Der Liedtext zu "Razzia" war damals geheimdienstlich codiert ("Gustav ans an Gustav zwa"): Wir bringen die dechiffrierte BVT-Originalversion.



Kickl ans an Kickl zwa,

wir moch'n heut a Razzia.

Bitte haltet euch bereit,

beim BVT is es so weit.

Frau P., die alles siecht und hört,

hat sich hier im Ressort beschwert,

weil aus dem Radio es lärmt,

die Dame war schon ganz verhärmt.

Und auch ein weit'res Zeugenpaar

brachte eine Beschwerde vor.

Dann gab's ein Akten-Konvolut,

und so was ist halt niemals gut,

do is bestimmt was illegal,

der General hält's für fatal.



Kickl ans an Goldgruba,

wir moch'n heut a Razzia.

Wenn uns Gridling net bald verlässt,

zerstör'n wir dort sein schwarzes Nest.

Was sich VP-Agenten heut erlaub'n,

des sollt ma wirklich gar net glaub'n.

In an FPÖ-Ressort kann's des net geb'n,

na de wer'n heuer was erleb'n.

Es g'hört, dass die Ministerfaust

auf das Gesindel niedersaust,

für so was ham wir ja gottlob!

unseren (FPÖ-nahen) Elitetrupp

(zur Bekämpfung der Straßenkriminalität).

Kickl ans an StA,

wir moch'n heut a Razzia.

Bitte seids a bisserl vif,

im U-Ausschuss geht grad all's schief.

Der Ausschuss ist für uns ein Flop,

die war'n zum Goldi ziemlich grob,

obwohl wir alles wohldurchdacht,

wie das Vilimsky immer macht.

Wir ham den Gridling hart bedrängt,

der ziemlich an sei'm Posten hängt,

- er ist nicht grad ein Schlanker

und trägt no immer den Dienstjanker.

Ka Prozess für ihn - er war nur ganz kurz hin. Ka Prozess für ihn - er war nur ganz kurz hin.

Kickl ans an Goldi zwa,

wir moch'n heut a Razzia.

Allanich mit Psychologie

vernicht' ma d' schwarzen Gfraster nie.

Und kommt ein BVTler her,

der glaubt, er is da irgendwer,

da fliagt er gegen d' Ministeriumstür,

da kömma leider nix dafür.

Und wird er dann noch rabiat,

is er bald hacknstad.

Das BVT bleibt leider g'stört,

weil ka Auslandsdienst mehr nach uns röhrt.

Ausschuss zwa an Ausschuss ans,

wir ham da eine Diskrepanz.

Wos G. und G. dazähl'n, deckt si net ganz

− was machen die mit uns für (BV)Tanz?

Mir verhören schon die halbe Stadt,

mit einem Mordstrum Au(sschuss)fgebot,

ihr wisst's, bei so was samma schnell,

hundert Mandatar' und kein Befehl.

Doch als wir dorten nachgeschaut,

da war das Amt gar nicht versaut,

wir ham den Augen nicht getraut,

es war nur Radio Niederösterreich zu laut.