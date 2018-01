Kurz geschüttelt bei Maischberger

Talkmeisterin Maischberger hat Kurz im ARD-Interview sehr frech und sehr hart durchgeschüttelt. Gut, dass es nicht so ausging wie in unserem Protokoll.

Maischberger: Ich mach meine Sendung nach ganz neuen Schemen./

Kurz: Und als Talkgast tun S' kan Schiachen und kan Scheuen nehmen./

M: Ich frage hart in meiner Sendung "Maischberger"./

Kurz: Wie wahr, Sie sind rabiat wie von der Peschmerga./

M: Sie planten Ihre Laufbahn kühn als Schattenriss./

Kurz: Ja eh, was rauskam, ist auch etwas mehr als nur ein Rattenschiss./

M: Die Bürger ließ Ihr Geilomobil-Hummer kalt./

Kurz: Die Fotos mach'n ma heut noch Kummer, halt./

M: Und in Ihr'm Studienbuch, da klafft ein Riesen-Abschlussjahres-Loch./

Kurz: I tu lieber regier'n - Studier'n, das ist ein inhaltslaaares Joch./ I sitz kommod in Kreiskys Prachtgemach,/ weil's Kern und Mitterlehner doch massiv an Macht gebrach./

M: Ihr Strache gilt als einstmaliger Küssel-Schanzler./

Kurz: Egal, mein Vorbild ist und bleibt der Schüssel-Kanzler./

M: Der wusste auch, die FPÖ ist längst nicht stubenrein./

Kurz: Was soll's, ich spiel auf Volkes Seel' wie Rubinstein./ In mei'm Regierungsteam, da ist kein Nazi-Bua./

M: Ihr Kickl - ein unkonzentrierter Bazi nur?/

Kurz: Kickl fühlt mit und rät stets klar: "Bei einem Landregen/ im Flüchtlingszelt nie an den Rand legen!"/ Er will ein Ende der urbanen Flüchtlingskrisenwochen./

M: Ihm wär halt lieber, wenn die vor der Stadt auf grünen Wiesen krochen./ Sie hauen Ausländer und kleine Leut' aus der sozialen Hängematte/ und geben dem, der immer schon ne Menge hatte./ Wie wollen S' das finanzier'n aus Ihrem leeren Steuertopf?/

Kurz: Die Löcher ich mit Streichen im Sozialsystem - weil das ist viel zu teuer - stopf./

M: Viel Reiz und viel PR a nied're Familienbonus-Steuer hat./

Kurz: Und keine Angst, die Gegenfinanzierung findet eh net heuer statt!/

M: Dann kürzen S' Sozialleistung und bald die Renten munter/ in Ihren türkis-blauen Parlamenten runter./

Kurz: I glaub, dass's Ihnen nur ums Opponieren geht - I find, Sie verstehen das Regieren net./

M: Im Großen und Ganzen sind S' vom Level schon ein Fast-Merkel, /nur zwischendurch, da wirken's S' manchmal unbedarft - fast wie ein junges Mast-Ferkel./

Kurz: Sie, hörn S' amal: In Ihrer Sendung trifft den guten Ton keiner/ wenn i Big Brother will, dann geh ich in den Container./ Erst betteln S' um ein Interview und dann wollen S' mich zum Lohne kränken/ ich brauch ka ARD, ich kann mein Land auch mit der "Krone" lenken./

Der ORF, der wird von mir bald funkgesteuert./ Und wenn S' auf ARD frech frag'n, sind S' nach kurzem Kanzler-Stunk gefeuert. (Geht ab.)