My Fair Lady oder "Es rötelt rot, wenn rote Riesen rosten"

Pam Rendi-Wagner ist noch nicht bei allen SPÖ-Themen so 100-prozentig textsicher und muss viel pauken: SPÖ- Sprech, Parteigeschichte und ein erdigeres Auftreten.

Rendi-Wagner: "Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen" - Das kann ich aber gut!

Drozda: Grün näseln kannst. Aber du bist net die Glawischnig, sondern mehr so a inverse Eliza Doolittle. Wir müssen dich von der abgehobenen Lady zum erdigen roten Blumenmädchen umbauen, des auch amal drastisch formuliert, "jetzt streu i der Partei Pfeffer in den Plan A…". Prinzessin hat scho beim Kern net funktioniert. Red ma nach! "Es rötelt rot, wenn rote Riesen rosten" - kannst gern Slang reden!

Rendi: Mein Gott, jetzt hat's dich!

Drozda: Gott kommt a net gut, wir machen lieber auf Agnostik. Und du bist vü zu vü Quereinsteigerin: In Interviews schwimmst bei Vermögenssteuern und Schulthemen wie d' Griss, wenn man sie nach Positionen der Neos fragt.

Rendi: Na ja, wenn ma ehrlich ist, a bissl bin i eh zur SPÖ kommen wie die Griss zu die Neos.

Drozda: Aber 1. ist man als Parteichefin nicht ehrlich und 2. musst schnell den SPÖ-Sprech, rote Basics und Parteigeschichte lernen.

Rendi: Ihr sperrts mi eh schon seit Wochen weg, damit ich im SPÖ-Crashkurs alles auswendig lern - vom Termin von diesem Maiaufmarsch bis zum Geburtsdatum vom Sinowitz.

Drozda: -watz! Da sind noch Lücken. Wer war der Gründungsvater unserer Sozialdemokratie?

Rendi: Hmmmmm, der Kreisky?

Drozda: Na leider, net ganz, denk an an Vogel!

Rendi: Der Faymann!

Drozda: Nein, der Victor Adler. Und der hat sogar was gemeinsam mit dir gehabt.

Rendi: Ihm war Max Lercher zu wenig schick?

Drozda: Na, er war auch Arzt.

Rendi: Tropen?

Drozda: Lenk jetzt net ab! Über meinen Weihnachtsurlaub könn ma nachher reden.

Rendi: Nein, ich mein, ob dieser Victor Geier auch Tropenmediziner war so wie ich.

Drozda: Adler!!! Der war natürlich Armenarzt.

Rendi: Das ist aber jetzt euer Problem, dass es aufgrund von euch Sozis kane Armen mehr gibt - und die Reichen alle den Basti wählen.

Drozda: Net schon wieder!

Rendi: Upps, ist es mir glatt wieder passiert - Ich mein natürlich, aufgrund von "uns Sozis".

Drozda: Weiter im Test: Was gab's in Hainfeld?

Rendi: Äh - Bier?

Drozda: Na, den Hainfelder Einigungsparteitag.

Rendi: Mein Einigungsparteitag mach i dann in Pam-hagen. Und da lad' ma auch die stinkigen Steirer und die grantigen Kärntner ein.

Drozda: Und d' Wiener. Als Intellektuelle sollst zumindest den theoretischen Überbau draufhaben. Was ist dialektischer Materialismus?

Rendi: Dialektischer Materialismus - da bin i auch dagegen - das ist, wenn du in der ZiB versuchst, volksnah in breitem oberösterreichischen Dialekt zu reden und gleichzeitig a 45.000-Euro-Uhr trägst.

Drozda: Sehr witzig - die Uhr ist übrigens nicht neu - ganz im Unterschied zu dir …