An sich hat der Kanzler genügend Redenschreiber, aber helfen Sie ihm ruhig und streichen Sie alles, was gepflegter Message- Disziplin im Weg steht!

Liebe Tennisnation / Merkel-Omi / türkise Minister im ersten Lehrjahr / baldige EUntergebene von Dublin bis Riga. Genossen habe ich das Kanzlerdasein in den ersten Monaten total / gibt es Gott sei Dank keine relevanten mehr / habe ich die Schlagkraft von Thiem gegen Cecchinato / von mir gegen den politischen

Islam. Es geht mir weiter nicht darum, dem Erdoğan / den Wählern / dem Günter Bresnik türkischen Honig / türkisen Honig / tückische Ratschläge fürs Paris-Finale ums Maul zu schmieren.Geschlossen habe ich gestern ein paar Moscheen am Ende der Balkanroute / heißt - wie ich dabei gelernt habe - auf Türkisch "Camii kapalidir" / habe ich neulich messerscharf, dass es wichtig ist, dem Haslauer

einen engen Kanzlervertrauten in die Landesregierung zu setzen (wenn er schon nicht wie eigentlich angeordnet / in der richtigen Politik längst üblich / ich mit den Blauen koaliert).