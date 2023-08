"Jedermann" in diesem Jahr erstmals auf dem Domplatz

Das Wetter hatte gehalten: Am Dienstag konnte „Jedermann“ erstmals in dieser Saison vor der prächtigen Kulisse des Salzburger Doms gespielt werden.

"Es ist wie verhext", begann die Geschichte in der Dienstag-Ausgabe der SN zum Umstand, dass beim "Jedermann" heuer der Wettergott nicht mitspielt. Just an dem Tag zeigte er sich dann gnädig, schob am Abend die Wolken beiseite und ließ die Sonne durchblitzen. Zu Beginn der Aufführung tröpfelte es noch und der Wind bauschte den Vorhang dramatisch auf. Schließlich aber konnte durchgespielt werden und die Gesichter im Publikum strahlten in der Gewissheit, dieses Jahr die ersten zu sein, die den Jedermann vor der prächtigen Kulisse des Doms sehen. Angesagte Tragödien finden eben doch nur verlässlich auf der Bühne statt.