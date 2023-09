Muss der erste Schultag so kurz sein?

Nach neun langen Wochen Ferien endlich wieder Schule auch im Westen Österreichs. Aus Elternsicht ist die Freude ohne Wenn und Aber groß. Warum so schnell wieder Schluss ist am ersten Schultag, bleibt die große Frage.

Von 8 bis 9.30 Uhr dauerte der erste Schultag beim 10-Jährigen, von 9 bis 10 Uhr beim 16-Jährigen, das war's dann auch schon wieder an diesem 11. September. Die Zeiten mögen in den einzelnen Schulklassen variieren, kurz und knackig ist der Beginn des neuen Schuljahrs aber überall. Der Umstieg von den Ferien auf den Schulalltag geht sehr, sehr behutsam vonstatten, wenn nicht überhaupt erst am Dienstag Start ist wie bei einigen höheren Schulen.

Für Taferlklassler passt das perfekt, dieser ganz erste Tag in einem neuen Lebensabschnitt will gebührend begleitet und auch gefeiert werden: Für viele ist es ein Festtag, und er ist auch nicht für alle Kinder leicht, da und dort fließen da ja auch die Tränen. Aber die älteren Schüler und Schülerinnen könnten doch einfach ganz normal starten, zumindest mit Halbtagsunterricht und begleitender Nachmittagsbetreuung. Denn Mütter und Väter müssen sich häufig noch einen Tag frei nehmen, um den ersten Schultag betreuungstechnisch zu bestreiten, zumindest bei den jüngeren Schulkindern. Nach Monaten Ferien ist die Luft halt irgendwann heraußen, genug Freizeit konsumiert, genug Ausflüge gemacht, das Schulzeug längst hergerichtet, und das Urlaubsbudget der Eltern ausgeschöpft.

Ich höre schon all die Argumente, die einem normalen ersten Schultag entgegenstehen. Nachprüfungen, die noch nicht fixen Schülerzahlen, der nur provisorische Stundenplan, die ministeriellen Vorschreibungen, die Bürokratie ... Aber die Vorbereitung beginnt ja auch in den Schulen lang vor dem ersten Schultag, warum also sollte das nicht möglich sein? Schulen könnten an so einem Tag auch einmal das unterbringen, wozu sie sonst nie Zeit haben, einzelne Standorte könnten sogar ihr Profil schärfen. Der Kreativität wären hier keine Grenzen gesetzt. Auch dem gegenseitigen Kennenlernen könnte ein noch viel größerer Raum gegeben werden.

Aber so wie der Ruf von vielen nach kürzeren Sommerferien seit Jahrzehnten verhallt, so wird sich auch an diesem ersten Schultag nichts ändern, denn es war schon immer so, und es wird auch immer so bleiben?