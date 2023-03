Was wir von Lucas Braathens lackierten Fingernägeln lernen können

Wer entscheidet eigentlich, wie sich ein Profisportler in seiner Freizeit zu kleiden hat? Niemand außer er selbst.

Er trägt Farbe auf den Nägeln, zieht Röcke an, liebt Mode und zeigt das auch ganz offen. Und er gehört zu den besten Skifahrern der Welt: Der Norweger Lucas Pinheiro Braathen sticht in vielerlei Hinsicht heraus. Und das ist vielen Menschen offenbar nicht recht. Braathen hat sich in einem Interview mit dem "Red Bulletin" öffentlich zu den Hassnachrichten geäußert, die ihn über die sozialen Medien erreichen. Menschen würden ihn im Internet aufgrund seiner Kleidung und seines Stils beleidigen, als "schwul" ...