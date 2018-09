Jeder Zweite weiß nichts über sein zu hohes Cholesterin

Oft sind die schlanken, sportlichen Menschen, die sich gesund ernähren, betroffen. Welche Rolle spielt die familiäre Vorbelastung?

Erhöhte Cholesterinwerte betreffen in Österreich rund drei Millionen Menschen. Ausschlaggebend ist das sogenannte LDL-Cholesterin (low-density-cholesterol), umgangssprachlich das "schlechte Cholesterin". Es lagert sich an Gefäßwänden ab und erhöht so das Risiko für Gefäßverkalkung (Atherosklerose) und damit für Herzinfarkt und Schlaganfall.

Etwa die Hälfte der Betroffenen weiß über ihren zu hohen Cholesterinspiegel nicht Bescheid und ist sich daher ihres Risikos für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht bewusst. Besonders häufig trifft dies auf Menschen zu, die von der sogenannten familiären Hypercholesterinämie betroffen sind. Oft sind dies die schlanken, sportlichen Menschen, die sich gesund ernähren und bei denen man keine erhöhten Cholesterinwerte vermuten würde.

So ist es nicht verwunderlich, dass nur

zehn Prozent der von familiärer Hypercholesterinämie betroffenen Menschen über ihre Erkrankung und das damit verbundene erhöhte Risiko informiert sind. Eine Genmutation ist dafür verantwortlich, dass bei den Betroffenen zirka die Hälfte der LDL-Rezeptoren (also der Andockstellen für das LDL-Cholesterin) fehlen, sodass weniger LDL-Cholesterin aus dem Blut in die Zellen aufgenommen werden kann.

Mit der Ernährung kann der Cholesterinspiegel nur um ungefähr zehn Prozent gesenkt werden. Jedoch schützt eine ausgewogene Ernährung mit einem hohen Gehalt an Antioxidantien (Schutzstoffen), Ballaststoffen und Omega-3-Fettsäuren vor den Folgen des erhöhten Cholesterinspiegels. Neben der Ernährungsumstellung ist auch ein Mehr an Bewegung wichtig. Durch eine Kombination aus gesunder, ausgewogener Ernährung und regelmäßiger Bewegung kann häufig eine Verbesserung der Blutfettwerte erreicht werden, wobei eine Cholesterinsenkung um ca. zehn Prozent und eine Triglyceridsenkung um bis zu 50 Prozent möglich ist. Gelingt dies nicht in ausreichendem Maß, ist die Einnahme eines cholesterinsenkenden Medikaments in Absprache mit dem Arzt oder der Ärztin ratsam. Dies gilt insbesondere auch für Personen mit genetischer Veranlagung zu erhöhten Cholesterinwerten.

Mittlerweile stehen mehrere Medikamentenklassen zur Behandlung zur Verfügung. Der Klassiker in der medikamentösen Behandlung eines zu hohen LDL-Cholesterinwerts sind die sogenannten Statine. Statine hemmen im menschlichen Körper ein Enzym, das an der Cholesterinproduktion in den Zellen beteiligt ist. Wenn dieses Enzym blockiert ist, wird mehr Cholesterin, das mit der Nahrung zugeführt wird, aus dem Blut aufgenommen. Dadurch sinkt der LDL-Spiegel im Blut.

Allerdings reichen Statine gerade bei Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie oft nicht aus, um ihre niedrigen LDL-Zielwerte zu erreichen. Für diese Patienten und auch für jene Gruppe, die nach einem Herzinfarkt oder Schlaganfall trotz Statine das Cholesterin nicht ausreichend senken können, gibt es eine neue Medikamentenklasse - die "PCSK9"-Hemmer, die die Aufnahme von LDL-Cholesterin aus dem Blut in die Leber erhöhen.

Ab wann eine medikamentöse Behandlung angebracht ist und welche LDL-Zielwerte angepeilt werden sollten, ist abhängig von individuellen Risikofaktoren. So sind beispielsweise für gesunde Menschen ohne zusätzliche Risikofaktoren und ohne Hinweise auf Herz- und Gefäßerkrankungen ein Gesamtcholesterinwert von 200 mg/dl und ein LDL-Cholesterin von unter 130 mg/dl erstrebenswert. Personen mit einem sehr hohen Risiko mit einer bereits bestehenden Herz- beziehungsweise Gefäßerkrankung oder einem bereits zurückliegenden Herzinfarkt oder Schlaganfall, Diabetiker oder Patienten mit familiärer Hypercholesterinämie mit Risikofaktoren sollten hingegen Gesamtcholesterinwerte unter 150 mg/dl und LDL-Cholesterinwerte unter 70 mg/dl anstreben.

Univ.-Prof. Prim. Dir. Dr. Friedrich Hoppichler,

Facharzt für Innere Medizin, Additiv-Facharzt für Endokrinologie, Stoffwechsel & Diabetes, Kardiologie, Vorstand Innere Medizin und Ärztlicher Leiter Krankenhaus Barmherzige Brüder Salzburg, Vorstand SIPCAN - Initiative für gesundes Leben.