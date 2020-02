Antarktis: Wir sehen sie, wir riechen sie, aber wir können nicht an Land - die Brandung ist zu stark

Da, endlich liegt sie vor uns, die Antarktis. Nach einer 1836 Seemeilen langen Reise von Bluff in Neuseeland haben wir am Dienstag nach fast neuntägiger Fahrt durch das Südliche Eismeer endlich Kap Adare erreicht. Vor uns ragt das gewaltige Kliff empor, auf dem der norwegische Zoologe Nicolai Hanson als erster Mensch in der Antarktis beerdigt wurde. Am Fuß der unwegsamen Felsen sind mit dem Fernglas oder dem Teleobjektiv deutlich die beiden kleinen lehmfarbenen Hütten zu sehen, in denen Hanson und zehn weitere Gefährten unter der Führung des Norwegers Carsten Borchgrevink von 1899 bis 1900 als erste Menschen freiwillig einen antarktischen Winter überstanden haben. Die Hütten, von Neuseelands Antarctic Heritage Trust restauriert, waren die ersten Gebäude, die Menschen auf dem vor 200 Jahren entdeckten Kontinent errichteten.

Wir sind so nah. Doch obwohl wir mit Ferngläsern und Teleobjektiven fast jeden Stein und jeden Pinguin auf dem geschichtsträchtigen Flecken sehen, können wir unseren Fuß nicht auf den siebten Kontinent setzen. Die Brandung zwischen den Eisblöcken ist zu stark für die Schlauchboote an Bord der "Ortelius".

Die Antarktis hat viele Möglichkeiten, Besuchern die kalte Schulter zu zeigen. An diesem Morgen stinkt es schon rund einen Kilometer vor dem mit Eis und Felsen bedeckten Strand von Kap Adare wie in einem öffentlichen Pissoir. Die überraschende Attacke auf den Geruchssinn stammt von den Millionen von Vögeln in der weltgrößten Brutstätte der Adeliepinguine, die während der Brutzeit auf dem flachen Strand und den Steilwänden der Umgebung nisten - und mit ihren Hinterlassenschaften Boden und Luft verpesten.

Jetzt zum Ende des antarktischen Sommers sind "nur" noch Zehntausende von Nachzüglern zu sehen. Wie kleine Belagerer hocken sie rund um die über hundert Jahre alte, restaurierte Hütte. Es stand nicht gut um den Teamgeist der Antarktis-Pioniere. Das zeigen die Aufzeichnungen, Tagebücher und die geritzten bissigen Bemerkungen, die von den Männern in den Holzwänden der "Sarg-Kojen" verewigt wurden. Den Weggefährten der von dem Verleger eines Skandalblatts finanzierten "British Antarctic Expedition" galt ihr Führer Borchgrevink als endlos betrunkener Leiter, der sich wenig um das Wohlergehen seiner Leute kümmerte - und Fehler immer bei anderen suchte. Der Expeditionsleiter wiederum hegte laut seinen Aufzeichnungen ziemlich wenig Achtung für seine Leute.

Aber die geplagten Überwinterer gingen nur mit wenigen Worten auf den sie umgebenden ewigen und penetranten Gestank der Pinguine ein. Stattdessen ließen sie sich über verschiedene Optionen aus, die von ihnen gejagten und zerlegten Vögel im Kochtopf zuzubereiten. Sie stellten eine beliebte Abwechslung vom berüchtigten Hoosh dar, das bis heute als das antarktische Gericht gilt: eine Mischung aus Trockennahrung und gedörrtem Fisch oder Fleisch. Die Küche an Bord der "Ortelius" ist dank Koch Heinz aus Österreich sehr viel abwechslungsreicher und reicht von Schwarzwälder Kuchen bis zu japanischen Nudelgerichten.

Die Antarktis scheint heute nicht recht zu wissen, wie sie mit Besuchern umgehen soll. Denn nach olfaktorisch eher schnöden Begrüßungsdüften und der schlagkräftigen Brandung am Strand überzieht sie die angrenzende Robertson-Bucht mit Sonnenschein, wie ihn alte Hasen in dieser Gegend selten gesehen haben. Kap Adare gilt als eine der windigsten, wenn nicht sogar die windigste Ecke der von Eis und Schnee bedeckten Wüste rund um den Südpol.

Am frühen Morgen zeugen noch ein paar zerfetzte Wolken am Himmel von den unberechenbaren Winden in dieser Gegend. Dann steigt im strahlenden Sonnenschein das Thermometer von minus eins auf 4,5 Grad. An einem von dickem Schnee bedeckten Hang geht eine Lawine ab. Im Laufe des Tages tauchen unter dem gleißenden Sonnenlicht Felsen auf.

Der erste Eisberg war uns bereits ungewöhnlich weit nördlich am 61. Breitengrad begegnet. Bei den sturmgeplagten Balleny-Inseln, die vor Jahren dank der hitzigen Auseinandersetzungen zwischen japanischen Walfängern und der Tierschutzgruppe Sea Shepherd traurige Berühmtheit erlangten, sahen wir Dutzende von Walen, die an der Wasseroberfläche vor sich hin dösten.

Hier in der Robertson-Bucht gleiten Dutzende Eisberge mit einer erhabenen Gemächlichkeit gen Norden, die nichts von ihrem baldigen Ende ahnen lässt. Manche Seitenabhänge sind mit braunem Schmutz überzogen. Die Pinguine, die sich langsam in Richtung der nahrungsreichen antarktischen Konvergenz, des Zusammentreffens von kaltem Antarktis-Wasser und wärmerem Wasser des Südpazifik, treiben lassen, haben auf vielen ihre vorübergehenden Spuren hinterlassen. Kleine Eisbrocken schaben hörbar am blauen Schiffsrumpf vorbei.

Angesichts des Pechs mit der starken Brandung und des Glücks des strahlenden Sonnenscheins wurden die drei mitgeführten Hubschrauber startklar gemacht. Es folgen Flüge über die riesigen Gletscher des Transantarktischen Gebirges. Vor mehr als hundert Jahren blockierten sie Borchgrevink bei der Suche nach einem Weg Richtung Südpol. Spätere Polarforscher mussten das unwegsame, tief verschneite und vereiste Gebirge erst überwinden, um Richtung Südpol voranzukommen. Riesige glatte, schneebedeckte Flächen wechseln sich mit blau und grünlich schimmerndem gebrochenen Eis ab.

Kein Zweifel, das ewige, teilweise 20 bis 30 Millionen Jahre alte Eis der Antarktis ist rund um Kap Adare, das Einfallstor zum entlegenen Rossmeer, in Bewegung. Auch die "Ortelius" bleibt in Bewegung. Es geht weiter Richtung Süden. Ein wüster Sturm wird laut Wetterbericht während der kommenden Tage Kap Adare überziehen. Bis dahin soll das Schiff so weit entfernt sein, dass uns das schlechte Wetter nichts mehr anhaben kann. Die Meteorologie ist ein Luxus, von dem Polarforscher vor rund hundert Jahren noch träumten. Aber eins scheint sich kaum geändert zu haben: Uns fällt es ebenso schwer, einen sicheren Platz für Landausflüge zu finden, wie einst Borchgrevink. Er wartete mit seinem Schiff drei Tage lang vor Kap Adare, bis er mit seinen Leuten endlich einen Landgang wagte.