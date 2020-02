Das Virus aus China - ein stiller Begleiter in Richtung Antarktis

Normalerweise gilt Wetter als der große Unsicherheitsfaktor in der Antarktis. Aber nun wirft selbst Covid, der Coronavirus aus China, seine Schatten bis auf den siebten Kontinent. Die Verwaltung des US-Basis McMurdo sagte einen fest eingeplanten Besuch kurzfristig.

Aus Furcht vor dem Krankheitserreger will McMurdo, einer der größten und logistisch wichtigsten Stützpunkte in der Antarktis, in dieser Sommersaison erst einmal keine Besucher mehr empfangen. An Bord der Ortelius fehlen auch vier Passagiere. Sie mussten zuhause bleiben, weil sie ...