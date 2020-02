Mit Medizin gegen Seekrankheit, dicken Klamotten und hohen Erwartungen aus das "Ende der Welt" im Gepäck.

Die dicken Kleider zum Schutz gegen Kälte haben das Gepäck zu einem kleinen Berg verwandelt. Lange Unterhosen aus Merino-Wolle füllen neben von der Schwester gestrickten Socken den letzten Winkel der großen Reisetasche. Hier in der neuseeländischen Stadt Christchurch gelang es endlich auch, den noch fehlenden, vielleicht wichtigsten Teil der Ausrüstung zu besorgen. Scopolamin-Pflaster gegen Seekrankheit. Denn bevor wir bei unserer am Sonntag beginnenden Reise an Bord der 90 Meter kurzen und 18 Meter breiten "Ortelius" unser Ziel Antarktis erreichen, muss das ehemalige Versorgungsschiff der sowjetischen Akademie der Wissenschaften erst die röhrenden 40er, die brüllenden 50er und schließlich noch die kreischenden 60er überwinden.

So tauften Seeleute schon vor Jahrhunderten die von heftigen Westwinden gepeitschten Ozeane der südlichsten Breitengrade, die den siebten Kontinent am Ende der Welt umgeben. Den rund 100 Passagieren der "Ortelius" steht eine ordentliche Schaukelpartie im von Westwinden gepeitschten Eismeer bevor, bevor sie selbst 200 Jahre nach der Entdeckung der Antarktis in die Fußstapfen von sagenumwobenen Polarforschern wie dem Briten Robert Falcon Scott, dem Iren Ernest Shackleton oder dem Norweger Carsten Borchgrevink treten können.

"Lassen Sie erst einmal den Fotoapparat beiseite", rät mir Lizzie Meek, "erlauben Sie den alten Hütten und ihrer spektakulären Umgebung erst, auf Sie zu wirken." Die 46-jährige Konservatorin von Neuseelands Antarctic Heritage Trust (AHT) zeichnet für die 20.000 Artefakte verantwortlich, die seit nunmehr mehr als 100 Jahren dem ewigen Eis, katabatischen Stürmen - kalten Ablandwinden - mit Geschwindigkeiten bis zu 200 Stundenkilometern und Tonnen von Guano trotzen, den Ausscheidungen der Pinguine rund um die früheren Hütten der berühmten Pioniere.

Die Neuseeländerin sitzt mir im Café des neuseeländischen Antarctic Center in der Stadt Christchurch gegenüber. Hinter eine Gebäudeecke lümmeln in einem Käfig ein paar Huskys herum, die Besuchern des Informationszentrums zur Anschauung dienen. Die Hunderasse, die aus der Arktis rund um den Nordpol stammt, half einst dem Norweger Roald Amundsen, vor seinem mit mongolischen Ponys reisenden britischen Konkurrenten Scott den Südpol zu erreichen. "Von Amundsens Expedition findet man heute höchstens mal eine alte Dose oder ein Stück Ausrüstung, das vom Sturm freigeweht wurde", sagt Meek.

Wie Scott startete Amundsen ebenfalls von der Küste des Rossmeers. Die abgelegene und von Besuchern bis heute höchst selten besuchte Region ist für ihre spektakuläre riesige Abbruchkante des Ross-Eisschelfs bekannt. In der Region liegt McMurdo, die wichtigste US-Versorgungsstation in der Antarktis. Einen Steinwurf - jedenfalls für antarktische Verhältnisse - entfernt baut China gerade seinen fünften Stützpunkt samt Flughafen. Das Eis der Antarktis mag angesichts des Klimawandels schmelzen. Für die Nationen, die vor 60 Jahren im Antarktis Vertrag auf die kommerzielle Ausbeutung des Kontinents verzichteten, wird der Südpol und seine Umgebung machtpolitisch wichtiger.

Außerdem tummeln sich mehrere Walarten und Robben im weitgehend eisfreien Meer vor dem gigantischen Eiskliff des Eisschelfs. Mount Erebus, der aktive Vulkan, liegt in Sichtweite. Außerdem sind die majestätischen Kaiserpinguine in der Region heimisch. "Wenn sie sich ruhig verhalten, werden die Tiere vermutlich zu ihnen kommen", schürt Lizzie Meek meine Erwartungen, "Pinguine sind sehr neugierig."

Seit meiner Zeit als Mittelamerika-Korrespondent in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts träume ich selbst von einem Besuch in der Antarktis. Damals scheiterte die Verwirklichung an den geringen Kapazitäten der wissenschaftlichen Forschungsstationen. Jetzt ist es endlich so weit. Ich gehöre zu den 60 000 Touristen, die im gegenwärtigen, bis Anfang April dauernden antarktischen Sommer den Fuß auf den siebten Kontinent setzen.

Die meisten besuchen die antarktische Halbinsel südlich von Feuerland aus und kehren nach zehn bis 14 Tagen zurück auf das südamerikanische Festland. Nur wenige kleine Kreuzfahrtschiffe ihre Reeder nennen sie in Erinnerung an alte Zeiten gerne Expeditionsschiffe - bieten den 32 Tage langen Weg von Neuseeland vorbei zum Rossmeer. Danach folgen sie der Küste, passieren den Thwaites-Gletscher, das große antarktische Sorgenkind der Glaziologen und erreichen schließlich die antarktische Halbinsel südlich von Feuerland mit der Endstation in der argentinischen Hafenstadt Ushuaia. Es dürfte ein spektakulärer Trip entlang der Westantarktis werden - der Region am Südpol, die laut übereinstimmenden Aussagen von Wissenschaftlern derzeit am schlimmsten vom Klimawandel betroffen ist.

Meine Erwartung, während der kommenden Wochen sozusagen live das "Ende vom Ende der Welt", so der US-Schriftsteller Jonathan Frantzen in einem Essay über Klimawandel und Antarktis, zu erleben, wird freilich von der Konservatorin Lizzie Meek in Christchurch etwas gedämpft. "Ich habe von den Veränderungen nichts mitbekommen. Es wird jedes Jahr kalt im Winter und im Sommer wird es wärmer," sagt die Vertreterin von Neuseelands Heritage Fund, für die die Antarktis zum zweite Zuhause wurde. Während der kommenden vier Wochen werde ich sie per Blog darüber auf dem Laufenden halten, wie es vor Ort tatsächlich aussieht.