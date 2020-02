Sünden der Vergangenheit und eine "Million-Dollar-Maus"

An Bord der "MV Ortelius" - der Nebel verhüllt den Gipfel des 300 Meter hohen Hügels auf der Westseite der Campbell-Insel. An diesem Tag lässt sich die spektakuläre Aussicht nur erahnen. Schemenhaft geistern die Touristen durch den Nebel - und verpassen vieles von dem, was ohnehin nur wenige Menschen zu sehen bekommen. 500 Besucher kommen jährlich auf die unbewohnte Insel, schätzt Phillip Tisch von Neuseelands Department for Conversation.

Er wandert mit den 100 Passagieren der "MV Ortelius" im kalten Nieselregen über einen schmalen Weg aus Holzlatten, der von der Anlegestelle ins Innere der windumtosten Insel führt. "Nicht betreten! Gefahr! Asbest!", warnt ein Schild an der Anlegestelle schon zu Beginn vor den Sünden der Vergangenheit.

Sogar die majestätischen Königsalbatrosse, die wenige Meter vom Holzweg entfernt in Wind und Wetter seelenruhig auf ihren Bodennestern ausharren, zeigen, wie schädlich beste Absichten sein können. "Wir haben Mitte des Jahrzehnts 2882 Albatrossen die Fußringe abgenommen, die ihnen vor Jahren angelegt wurden", erzählt Phillip Tisch.

SN/willi germund Sünden der Vergangenheit: Die deutliche Warnung vor Asbest an einer etwa 80 Jahre alten Hütte ist nur ein Beispiel für den Leichtsinn, der in der Vergangenheit im Umgang mit der Natur herrschte.

Der Nachfahre deutschsprachiger Einwanderer zeigt auf zwei verwitterte Holzpfosten. Sie sind über 100 Jahre alt und gehörten zu einer Farm, auf der Schafe gehalten wurden. Rund eine Million Euro musste Neuseeland aufwenden, um die inzwischen unter Naturschutz stehende einsame Insel im Südpazifik von Ratten zu befreien, die vor 200 Jahren eingeschleppt wurden.

Auf der 100 Seemeilen nördlich gelegenen Enderby-Insel, die zur Auckland-Gruppe gehört, wurden vor fast 200 Jahren mit guten Absichten Kühe und später als Enderby-Karnickel bekannt gewordene Kaninchen ausgesetzt, um schiffbrüchigen Seeleuten im Bedarfsfall als Nahrung fürs Überleben zu dienen.

Stattdessen fielen sie Neuseelands Steuerzahlern der Gegenwart zur Last, als sie in mühevoller Kleinarbeit vergiftet oder eingefangen wurden. Jetzt gilt das Enderby-Karnickel als bedroht.

Neuseelands subantarktische Inseln inmitten des südlichen Ozeans mögen klein und in den Weiten des Meeres kaum zu finden sein. Walfänger und Robbenjäger streiften schon vor 200 Jahren mit ihren vielleicht 35 Meter langen Nussschalen auf der Suche nach Fanggründen durch den menschenfeindlichen Südpazifik. Manche scheiterten an der eigenen Raffgier, weil sie entdeckte Robbenkolonien geheim halten wollten und mit ihren Booten an den rauen Küsten kenterten. Andere Schiffbrüchige verhungerten, weil sie auf den kargen Inseln keine Nahrung fanden.

Katzen, Mäuse und Schweine

Das schwarze Schwein, das am Dienstag während einer Ausflugstour mit einem Schlauchboot in einer geschützten Bucht der heute menschenleeren

46.000 Hektar großen Auckland-Insel für ein paar Augenblicke neugierig seinen Kopf aus dem Buschwerk am Ufer hervorstreckt, braucht sich freilich vorerst keine Sorgen um sein Überleben zu machen. "Laut unseren Schätzungen sind etwa 50 Millionen Euro nötig, um die Auckland-Insel zu säubern", sagt Phillip Tisch - und das Geld fehlt vorläufig.

Die Bekämpfung der wilden Katzen, Mäuse und Schweine würde einer militärischen Operation gleichkommen. Hubschrauber mit hitzesensiblen Kameras müssen die Tiere aufspüren, bevor Ladungen von Gift verstreut werden können. "Viele Neuseeländer kennen vielleicht nicht einmal den Namen von Auckland", sagt Phillip Tisch, "es ist schwer, ihnen solche Ausgaben für eine menschenleere Insel nahezubringen." Den Naturschützern schwirrt noch immer der etwas spöttische Name einer Säuberungsaktion der 90er-Jahre auf der Antipodes-Insel südlich von Neuseeland im Kopf herum. Das ganze Land sprach damals von der "Million-Dollar-Maus".



SN/willi germund Brütender Königsalbatros: Mit einer Spannweite von bis zu drei Metern segeln sie wochenlang über den Ozean.



Die Königsalbatrosse auf der Campbell-Insel mit ihren Spannweiten von bis zu drei Metern müssen sich auf ihren Nestern zwischen rosa leuchtenden "Megaherbs" längst nicht mehr vor von Menschen gebrachtem Ungeziefer fürchten. Bis zu zehn Tage streift ein Elternteil im Meer umher, bis es auf dem heimischen Nest den Partner ablöst. Viele Küken verenden dennoch, weil ihre Eltern funkelndes Plastik und anderen von Menschen ins Meer entsorgten Klimbim nicht von Fischen unterscheiden können - und mit dem Dreck die Küken füttern. Den sie für Fische oder Krill halten.

Die Heimat der Königsalbatrosse ist der schier endlose Ozean, der nun auch meine Sinne beherrscht. Wasser, so weit das Auge reicht. Grauer Himmel bis zum Horizont. Mit etwa zehn Knoten Reisegeschwindigkeit stampft die 91 Meter lange "Ortelius" durch den südlichen Ozean Richtung Antarktis.

An Bord herrschen gespannte Erwartung und ein ruhiges Gewissen. Die Maschinen des Schiffs verbrauchen den Treibstoff, der den Regeln der International Association of Antarctica Tour Operators (IAATO) entspricht. Das Abwasser wird nach Aussagen der Reederei mit null Belastung für die See gesäubert. Trinkwasser produziert eine Anlage an Bord. Auf die Frage nach CO2-Emissions-Entschädigung antwortet das

Unternehmen: rund 30 Euro für eine zehntägige Reise. Die Reisebegleitung passt zudem auf wie ein Haftelmacher, dass Gummistiefel vor und nach jedem Landausflug in einem Chemiebad desinfiziert werden. Selbst die Kleidung musste zum Reisebeginn mit dem Staubsauger gesäubert werden, um jedes Einschleppen von Keimen zu verhindern.

Vor uns liegen 800 Seemeilen bis zu den Balleny-Inseln vor der Antarktis-Küste. Vor der Inselgruppe kamen sich vor einigen Jahren japanische Walfangschiffe und die "Sea Shepherd" mit hochriskanten Manövern in die Quere. Wir werden wahrscheinlich in drei bis vier Tagen an der südlichsten der drei Inseln eintreffen. Auf die nächstgelegene, nördlichste Insel schiebt sich derzeit aus dem Westen eine Packeisfront heran.