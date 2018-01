Donald Trump macht einen Ausflug in die Schweizer Berge

Erstmals seit Bill Clinton nimmt ein US-Präsident am Weltwirtschaftsforum teil. In Davos tut man so, als freue man sich darüber.

Donald Trump liebt die Provokation. Daran ließ er vor seiner Wahl keinen Zweifel aufkommen, und er tut es auch als Präsident der USA nicht. Die täglichen Tweets aus dem Oval Office sind oft verstörend, manchmal zielen sie nur darauf ab, jemanden zu beleidigen und tragen selten etwas zur Erhellung einer Sache bei. Dass seine Kurznachrichten sehr oft auf einem mentalen Kurzschluss basieren, ficht Trump nicht an. Hauptsache, die Welt redet über ihn.