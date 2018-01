Papst Franziskus läutet das Karl-Marx-Gedenkjahr ein

Karl Marx' Geburtstag jährt sich zum 200. Mal. Der erste Kapitalismuskritiker übt auf viele Menschen noch immer große Faszination aus.

2018 - es ist ein Jahr der Jubiläen, ein Jahr des Gedenkens an Meilensteine in der Geschichte. Österreich feiert die hundertste Wiederkehr der Geburt der Republik, Europa erinnert sich an den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges, die Welt blickt zurück, was von der 1968er-Bewegung geblieben ist. Und die deutsche Stadt Trier feiert, dass sich der Geburtstag des größten Sohnes der Stadt, des Ökonomen und Philosophen Karl Marx, heuer zum 200. Mal jährt.