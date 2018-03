Damit sich keiner rühmen kann

Es ist immer schon mehr geschenkt, als ein Mensch dazutun kann. Was heißt das für die Lebenspraxis?

Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser, Kapitel 2, Verse 4-10



4 / 5 Gott, der voll Erbarmen ist, hat uns, die wir infolge unserer Sünden tot waren, in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, zusammen mit Christus wieder lebendig gemacht. Aus Gnade hat er uns gerettet.



6 Er hat uns mit Christus auferweckt und uns zusammen mit ihm einen Platz im Himmel gegeben.



7 Dadurch, dass er in Christus Jesus gütig an uns handelte, wollte er den kommenden Zeiten den überfließenden Reichtum seiner Gnade zeigen.



8 Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus eigener Kraft - Gott hat es geschenkt -,



9 nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann.



10 Seine Geschöpfe sind wir, in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat.