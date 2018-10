In aller Früh läutet das Telefon. "Guten Tag, Herr Kugler, wir brauchen Sie sofort hier auf der Wachstube!" - "???" - "Na, wegen des Vorfalls am Samstagabend." - "???" - "Es geht um die Körperverletzung am Samstag in der Wiener Innenstadt." - "???" - "Sie sind verpflichtet, da eine Aussage zu machen." - "???" - "Aber wir haben hier von Zeugen Ihre Telefonnummer." - "???" - "Ja, sind Sie nicht der Herr Kugler?" - Noch nie war man so froh, nicht Herr Kugler zu sein.