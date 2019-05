Es gab heftige Diskussionen darüber, ob es in Ordnung ist, dass junge Menschen die Schule schwänzen, um für einen besseren Klimaschutz auf die Straße zu gehen. Freitagmittag findet in Wien wieder eine Demonstration statt. Dort wird auch Greta Thunberg eine Rede halten. Sie hat es mit ihrem Engagement geschafft, Menschen auf der ganzen Welt für das Thema aufzurütteln. Und mit Sicherheit tut sie das auch in Wien wieder - und das, obwohl an diesem Freitag schulfrei ist …