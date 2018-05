Baden in der Mailflut

DSGVO. Nein, das ist keine neue TV-Show: "Deutschland sucht grüne vegetarische Oblaten". Oder: "Deutschland sucht gerne verspielte Ochsen". Nein, es geht um die nun endlich in Kraft getretene EU-Datenschutz-Grundverordnung. Wir badeten in einer Mailflut und ärgerten uns über Absender, die zum Ausfüllen von Karteien gedrängt haben. Bei mehr als 30 solcher Mails am Tag vergeht da viel

Lebenszeit. Positiv aufgefallen? Jene, die in Sachen Newsletter-Zusendung geschrieben haben: "Sie brauchen nichts zu tun!" Herzergreifend: Das "Wir lieben Sie. Bitte bleiben wir in Kontakt"-Mail. Aber ja doch. Bussi!