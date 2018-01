Beeren, die nie ein Flugzeug sahen

Draußen, vor dem Geschäft, ist es nass und kalt und winterlich. Drinnen, im Geschäft, ist es trocken und warm und sommerlich. Jedenfalls in den Regalen. Da lachen im gut sortierten Einzelhandel die Erdbeeren heraus, die Kirschen glänzen und selbst Marillen zeigen ihre rosigen Bäckchen. Im Jänner. In einer Obstabteilung steht ein Bub, vielleicht zehn Jahre alt, und will Erdbeeren. Sein Papa schüttelt den Kopf, nimmt ein Schälchen in die Hand, geht in die Knie und liest das Schild mit seinem Sohn. Dann erklärt er ihm, warum die Früchte aus Peru, Südafrika oder Marokko nicht ins Einkaufswagerl kommen. "Erdbeeren gibt's bei uns im Mai auf dem Feld. Ohne Flugzeug. Die schmecken dann auch viel besser", sagt der Papa. Achselzucken beim Sohnemann. "Wenn sie doch schon einmal hier sind …?" Doch der Papa bleibt hart.