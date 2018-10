Blaulicht im Morgenverkehr

Der alltägliche Stau im Morgenverkehr kurz vor Unterrichtsbeginn in den Schulen. Plötzlich wird die Routine durchbrochen. Ein Rettungsauto rast mit Blaulicht und Sirene an den stehenden Autos vorbei, kurz danach folgen drei Polizeiwagen mit Folgetonhorn und dann nochmals zwei Polizeifahrzeuge mit großer Geschwindigkeit. Die Hektik, die von den Einsatzkräften verbreitet wird, wirkt ansteckend. "Was ist passiert?", hört man Passanten aufgeregt fragen. Selbst ertappt man sich, wie sich in der Fantasie Unfallszenarien zusammenbrauen. Oder eine ganze Bande von Einbrechern, die auf frischer Tat ertappt wurde. Ein kleines Mädchen an der Hand seines Vaters scheint des Rätsels Lösung zu kennen: "Papi, Papi, das war sicher ein Banküberfall!" Der Papa meint ganz souverän: "Nein, mein Kind, das kann kein Banküberfall gewesen sein. Die Banken sind noch geschlossen."