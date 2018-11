Blickfang auf dem Boden

Es gibt viele Möglichkeiten, sich der Umwelt mitzuteilen. Eine davon: mehr oder weniger originelle Fußmatten vor der Wohnungstür zu platzieren. Die Matte dient als Blickfang, nicht der Schuhsohlen-Reinigung. Da wird kommuniziert. Und wie. Was liest man da nicht alles in Stiegenhäusern? Von den Aufdrucken "Hereinspaziert" bis "VIP Lounge", "Einbrechen lohnt sich hier nicht", "Oh no. Not you again", "Scharfer Kerl", "Flotte Biene", von "Vorsicht Bissige Möpse" bis "Ob ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn die Tür aufgeht". "Zickenzone", "Nice Underwear", "Wir kaufen nix": ein bisschen Bruhaha, ein bisschen Fremdschämen. Auch schon gesehen: "Wohnungsschlüssel liegt unter der Fußmatte". Ein bisschen schmunzeln.