Glanzlicht in der Kategorie "Dinge, die Sie immer schon wissen wollten". Die Zentrale Arbeitsgemeinschaft österreichischer Rinderzüchter hat die beliebtesten Vornamen für weibliche Nachwuchsrinder erhoben. Kann ja sein, dass sich Kuh-Eltern für die Trends am Namensmarkt interessieren. Demnach liegt Susi ganz klar vor Bella und Sissi. Und da auch bei Vierbeinern Gleichberechtigung herrscht, wurde auch an die männlichen Kälber gedacht. Max, Willi und Moritz sind hier die Favoriten.