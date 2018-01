Das Lächeln des Kellners

Zahlen im Gasthaus. Mehrfach wird nach dem Kellner gewinkt. Vergeblich. Er hat (zu) viel zu tun. "Herr Ober, ..." Jetzt hat er genickt. Ein paar Minuten später ist der Abgekämpfte am Tisch und schreibt händisch die Rechnung: 22,50 Euro. "Fünfundzwanzig". Der Kellner nickt, verstaut 30 Euro in seiner Brieftasche, gibt 25 Euro heraus und saust zur Theke. "Moment ..." Sein abgehetzter Blick lockert sich auf, als er die 20-Euro-Note sieht. "Danke, danke, blöder Tag heut'. Wollen S' an Kaffee? Geht auf mich." Und lächelt erstmals.