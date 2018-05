Das Märchen vom guten Wolf

Heute geht es um den Wolf. Und zwar um den Guten. Es waren nämlich einmal - so um 1870 - ganz viele grimmige Preußen.

Die haben Paris belagert und die Bewohner ausgehungert. Aber die Pariser waren schon immer recht ausgefuchst. Die haben damals einfach ihren Zoo leer gegessen. Das ist auf alten Speisekarten nachzulesen. Es gab Wolfshaxe in Wildsauce, Antilopenterrine, gebratenes Kamel, Katze mit Rattengarnitur und sogar Elefantensuppe. Und die Moral von der Geschichte: Der Mensch ist manchmal Schaf und Wolf zugleich. Wenn es sein muss, dann isst er Schaf und Wolf zugleich. Von den Parisern haben wir gelernt: Der Wolf schmeckt in der Not - also ist er gut.