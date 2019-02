Das veranglizierte Backhendl

Schon klar, das Thema ist alt und bekannt. Es fördert aber unaufhörlich neuen Stoff zu Tage. Die Rede ist von Anglizismen. Man kann sie strikt ablehnen - aus Trotz oder zum Spaß. Man kann sie lieben und verehren. Weil einem Deutsch in seiner Urform eh schon fad geworden ist. Oder weil man das mit dem Brexit für völlig hirnverbrannt findet - und damit ein Zeichen setzen möchte. Wie auch immer. Der Freiheit mögen diesbezüglich keine Grenzen gesetzt sein. Okay, fast keine! Denn unlängst wurde im Fernsehen die Wirtin eines neuen Gasthauses zum Gespräch gebeten. Gefragt nach dem kulinarischen Markenzeichen, eröffnete die Gastronomin ihre Antwort mit: "Also, unser Signature Dish ist..." Da mag der Branchen-Insider wissend abnicken: Eh klar, Signature Dish! Doch vor dem verwirrten, geistigen Laienauge erscheinen die innovativsten Kreationen und ausgefallensten Geschmacksexplosionen. Dann schwenkte die Kamera hinüber zum "Signature Dish" des Hauses: Backhendl mit Erdäpfelsalat.