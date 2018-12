Das verschollene Packerl

Noch einmal Weihnachten, Packerl und Postzustellung. Das am 10. Dezember in Deutschland bestellte (und bezahlte) Produkt kam nie an. Verständigungszettel eines Paketdienstes gab es keinen. Recherche im Internet: Die Herstellerfirma ist telefonisch nicht zu erreichen, ihr zu mailen, zwecklos: "Aufgrund der vielen Mails dauert die Bearbeitung eine Woche." Der Blick in die Sendungsverfolgung zeigt: Das Paket lagert in einem Lebensmittelgeschäft alias Paketdienstfiliale und wäre abzuholen. Dort wird die Paketnummer verlangt. Recherche im Internet: "Deine Sendung wurde als Standardpäckchen ohne Paketnummer versandt." Im Lebensmittelgeschäft: "Ohne Paketnummer kein Packerl." Das Packerl verbringt Weihnachten nun ohne Käufer und Beschenkte. Zwischen Orangen, Käse und Chips.